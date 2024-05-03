Кому в Челябинске положены бесплатные путевки в детский лагерь

О действующих льготах напомнила омбудсмен Евгения Майорова

Нынешним летом школьникам из Челябинска раздадут тысячи бесплатных путевок в оздоровительные лагеря. Какие семьи могут претендовать на эту меру господдержки, рассказала уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Прежде всего это дети из малообеспеченных семей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети военнослужащих, погибших на СВО или позже от ран, полученных в зоне специальной военной операции. Также путевки могут получить дети мобилизованных», — сообщила уполномоченный.

Кроме того, бесплатные путевки положены: детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей; детям, которые находятся в социально-реабилитационных центрах; детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, но при отсутствии медицинских противопоказаний.

За путевками следует обращаться в органы социальной защиты.

Более 7,5 тысячи детей в Челябинской области бесплатно отдохнут в лагере или санатории в 2024 году. На эти цели областной бюджет направит 250 млн рублей.



Между тем детские лагеря Челябинской области начали продавать путевки в кредит. По сравнению с прошлым годом цены на отдых почти не повысились, но самые дорогие путевки сопоставимы с путевкой в «Артек».