Кому в Челябинске идти в школу 22 января

На пять утра за окном было −17 градусов

В пять утра дежурный синоптик уже измерил температуру воздуха в городе. За окном −17 градусов. Ветер северо-западный, но его почти не ощущаешь. Погода установилась довольно комфортная. Поводов для отмены занятий в школах сегодня нет.

В пятницу, 22 января, школы Челябинска работают в обычном режиме. Ученики с 1 по 11 класс учатся в первую и во вторую смену.

Прогноз погоды на пятницу читайте по этой ссылке.

Существенное понижение температуры городу обещают в ночь на субботу, 23 января. В областном центре похолодает до −33 градусов.