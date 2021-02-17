Кому в Челябинске идти в школу 17 февраля

В областном центре который день аномально холодно





«Сегодня, семнадцатого февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах в обычном режиме», — сообщает Дежурно-диспетчерская служба города.



Ночь на четверг также будет аномально холодной.



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В ночь на среду, 17 февраля, в Челябинской области было аномально холодно: столбик термометра опустился до −29 градусов. Но к пяти утра потеплело до -21 градуса и отменять уроки в школах не стали.Ночь на четверг также будет аномально холодной.Подробный прогноз погоды читайте на нашем сайте по этой ссылке