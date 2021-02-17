В ночь на среду, 17 февраля, в Челябинской области было аномально холодно: столбик термометра опустился до −29 градусов. Но к пяти утра потеплело до -21 градуса и отменять уроки в школах не стали.
«Сегодня, семнадцатого февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах в обычном режиме», — сообщает Дежурно-диспетчерская служба города.
Ночь на четверг также будет аномально холодной.
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