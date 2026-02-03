Кому ремонтировать трубы: житель Челябинска три года спорит с УК

В его квартире на ЧМЗ множестве протечек, трещин и зазоров

В старом челябинском доме на улице Мира жители квартиры на первом этаже уже три года пытаются решить проблему гнилых труб. Вся вода с их квартиры льется прямиком в подвал. УК «Доверие Мирное», по мнению жильцов, игнорирует затопленный нижний этаж. Поэтому челябинцы обратились в редакцию ИА «Первое областное» с просьбой помочь разобраться, кто должен ремонтировать канализационные трубы, проходящие в межэтажных перекрытиях.

Болевая точка находится в ванной комнате. Владелец квартиры настаивает: утечка идет в плитах перекрытия между этажами. Разрушена и внутренняя разводка, открыты ревизии. По словам хозяина, засор не имеет отношения к его квартире и не может быть причиной потопа. И это подтвердили сантехники.

Единственный рабочий отлив из ванной комнаты

«Никакой воды, потопов нет, ничего не вытекает, а забита ванная (засор в трубах. — Прим. ред.). Приезжали работники управляющей компании, сказали — демонтировать ванну и за наш счет все чинить. Я говорю: почему делать должны мы, если проблема в перекрытиях? Аргументов — нет», — говорит собственник квартиры Виталий.

Соответственно, ремонт Виталий сделать тоже не может — скажут, что сам все сломал. Ситуация доходила до абсурда: он был готов сам заплатить за ремонт, но дальнейшей коммуникации не последовало.

Такие отверстия находятся под потолком ванной комнаты

Так это выглядит издалека. Гофрированная труба принадлежит соседям со второго этажа.

Кроме того, в квартире у Виталия немало и других проблем. Например, после уже двух протечек у него перекосило дверные проемы, оконные откосы на кухне и даже образовался зазор между стеной и полом. Повело и стены: в коридоре под потолком образовались трещины.

В туалете картина не лучше: там стоит канализационная труба. От протечек она отошла в районе шва, а сантехники ЖЭКа «прикрутили» ее насквозь саморезами. У собственника уже не один раз через них протекало все, что льется от соседей. На фотографии, к слову, та самая труба.

Канализационная труба в туалете

Прикрученные насквозь саморезы

Директор управляющей компании парирует: дому 80 лет и такие проблемы не редкость. Стоит отметить, что многоэтажку аварийной не признают.

Спускаясь в подвал, первое, на что Виталий обращает внимание представителей управляющей компании, — это гнилые чугунные трубы. И осевший пол из-за размытого фундамента.

«Пол под нашей квартирой — это потолок здесь. И он гниет из-за влажности. Пол здесь тоже весь мокрый», — утверждает хозяин проблемной квартиры.

Такая картина в подвале под ванной комнатой собственника. Висящая балка — канализационная труба, отверстие правее — вентиляция. Виталий уверен: из-за этих трещин повело его стены.

Та же комната, что и на фото выше. Отметим, сейчас помещение в подвале не является жилым помещением, но раньше там жили рабочие. По словам Виталия, еще вчера эта ванна была наполнена доверху, а сегодня пришли сотрудники ЖЭКА и вычерпали всю воду.

Дверной проем в подвале, который немного повело

Диалог, длившийся три года, в присутствии журналистов наконец сдвинулся с мертвой точки. Было принято решение до пятницы, шестого февраля, собрать специальную комиссию с участием независимых строителей и сантехников.

Сейчас стороны договариваются между собой, кто будет платить за ремонт. Как только будут известны результаты комиссии, мы подробно об этом расскажем.

