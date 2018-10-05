/ Комсомольский проспект протянется до кардиоцентра

Распоряжение о продлении уже подписано мэрией.

Комсомольский проспект намерены продлить в Челябинске. Улицу будут увеличивать от Новоградского проспекта до Татищева. По этой причине администрация города приняла решение снести постройки по улице Логовая, 19А, изъять земельные участки, объекты недвижимого имущества. Соответствующее распоряжение подписано мэром Евгением Тефтелевым и опубликовано на сайте администрации.

Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска поручаю оформить в установленном порядке соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. — сообщается в распоряжении.

Земельные участки, жилые дома и хозпостройки ждет оценка. На ее основе озвучат сумму, которую предложат собственникам в качестве компенсации. Землю могут изъять также через суд, если сумма не устроит владельцев участков и построек.