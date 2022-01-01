Компьютерную игроманию официально признали болезнью

Такое заявление сделала ВОЗ

Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, сообщает 1 января РИА Новости.

Чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми признали новым видом психического расстройства. Диагноз ставится, если у человека в течение целого года наблюдаются признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

«Диагноз „игромания“ может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков», — рассказал РИА Новости эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Против включения игромании в список заболеваний выступили представители индустрии компьютерных игр.