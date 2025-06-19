Комплекс «Уреньга‑Резорт» построят в окрестностях Златоуста

В условиях среднегорья здесь будут готовить спортсменов-горнолыжников

Сбер, правительство Челябинской области и Группа компаний Baden Family заключили соглашение о строительстве рекреационно-спортивного комплекса «Уреньга-Резорт», сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

Документ в ходе Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин, начальник главного управления координации развития туризма в регионе Анастасия Понькина и учредитель Группы компаний Baden Family Евгений Кононов.

«Туризм — одно из приоритетных направлений развития Челябинской области. Правительство региона уделяет особое внимание этому сектору, в том числе созданию новых мест притяжения, поддержке гостиничного бизнеса и удовлетворению растущего спроса», — заявила начальник главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина.

Комплекс «Уреньга-Резорт» построят в районе Первой сопки хребта Уреньга. Здесь, в условиях среднегорья, будут готовить спортсменов-горнолыжников. Комплекс будет включать три кластера: спортивный, горнолыжный и рекреационный.

Ожидается, что «Уреньга-Резорт» привлечет спортсменов и туристов со всей страны.