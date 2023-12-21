Компенсация за землю для многодетных в Челябинской области вырастет до 300 тысяч рублей

А «ценз оседлости» при обращении за деньгами изменят до семи лет

В Челябинской области с 1 января 2024 года вырастет размер денежной компенсации, которую многодетные семьи могут получить вместо участка земли. Такое решение в четверг, 21 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания области.

Напомним, многодетные семьи имеют право получить бесплатно от государства земельный участок либо социальную выплату вместо него. Сейчас размер компенсации составляет 277,8 тысячи рублей.

«В 2024 году размер социальной выплаты будет увеличен до 288 тысяч рублей, а с учетом индексации семьи будут получать на руки 299,52 тысячи рублей, то есть практически 300 тысяч рублей», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также Законодательное собрание области изменило один из критериев, дающих право на получение земли или выплаты. На момент обращения за наделом или деньгами многодетная семья должна проживать на территории Челябинской области не менее семи лет. До принятия свежих поправок этот срок исчислялся пятью годами.