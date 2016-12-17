Сломавшая ногу в «Залесье» девушка потребовала компенсацию от коммунальщиков

Для лечения пострадавшая заложила автомобиль и взяла кредит.
Пострадавшая после падения на льду жительница «Залесья» потребовала компенсацию от коммунальщиков. Девушка заложила свой автомобиль и взяла кредит, чтобы оплатить операцию в Германии и последующее лечение. Если в компенсации ей откажут, она готова идти в суд.
В ноябре жительница «Залесья» Ирина Бердичевская получила тяжелую травму колена, упав на льду в микрорайоне. Оперировать ногу она летала в Штутгарт, только там врачи взялись собирать раздробленную чашечку в единое целое. Накануне девушка на костылях и с кипой документов и счетов пришла в управляющую компанию требовать компенсацию.
— Мне сделали титановые якоря, так называемые, на которые зацепили сухожилия, чтобы они срастались. Чашку стянули вот так проволокой, какая-то медицинская проволока, видно, что она просто закручена. Вставили 2 штыря. Эта конструкция временная, а титановые шурупы навсегда останутся в колене, — рассказала пострадавшая Ирина Бердичевская.
Сумму компенсации девушка не называет, но признается, что она внушительна. На лечение пришлось заложить машину и взять кредит. Сейчас Ирина Бердическая «сидит» на противовоспалительных и обезболивающих таблетках, начала проходить курс лечебной физкультуры, в будущем ей нужно будет снимать временные конструкции. В управляющей компании официально прокомментировали ситуацию.
— Автомобиль скорой помощи на территорию «Залесья» не заезжал, место падения не установлено. Вся территория в зоне ответственности управляющей компании чистится в соответствии с действующими нормативами. Заявление по данному событию поступило сегодня в первый раз, будет рассмотрено, обстоятельства будут изучены в десятидневный срок с момента поступления,— сказал сайту «Первый областной» руководитель управляющей компании Илья Левшин.
Сама девушка заявляет, что если коммунальщики откажутся компенсировать затраты, она готова идти в суд.
Напомним, инцидент произошел 11 ноября. После падения девушка сильно кричала и теряла сознание, ей, как могла, помогала держаться соседка. Жильцы микрорайона винят управляющую компанию, а также приводят в пример свои случаи травмирования. Сама пострадавшая улетела оперировать травму в Германию. Колено было разбито на части.