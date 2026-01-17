Компенсационный автобус пустили по проспекту Победы в Челябинске

Он заменит трамваи

Сегодня, 17 января, в Челябинске вышел на линию компенсационный автобус КМ4, который будет следовать по проспекту Победы от Теплотеха до Чичерина. Он заменит трамваи, которые до утра 27 января прекратят движение на северо-запад, напомнили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

«На маршрут выйдут 10 больших автобусов. Интервал движения составит 10—15 минут»,— говорится в сообщении.

Автобус будет следовать по улицам Кирова, Братьев Кашириных, Косарева, проспекту Победы. Для удобства пассажиров на проспекте рядом с трамвайными остановками оборудовали временные автобусные.

От Чичерина автобус будет отправляться в первый рейс в 5:30, от Теплотеха — в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные дни. Последний рейс от Чичерина — в 21:00 в будни и в 21:15 в выходные, от Теплотеха — в 21:45 в будни и в 21:40 в выходные.

Трамваи до 27 января будут следовать по измененным маршрутам:

№ 14: Областная больница — Кирова — ЧМК — ЦХП;

№ 15: Областная больница — Кирова — Горького — ЧТЗ;

№ 16: Депо № 2 — Кирова — Автовокзал;

№ 22: Депо № 2 — Кирова — Чистопольская.

Изменения связаны с присоединением временных трамвайных путей к действующей сети в рамках строительства линии метротрама.