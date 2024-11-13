Компанию, которая задерживает сдачу детсада в Челябинске, оштрафуют на миллион

Готовность объекта, который планировали сдать в декабре 2024 года, составляет 65%

Мэрия Челябинска готовит претензию к подрядчику, который задерживает срок сдачи детсада в 48-м микрорайоне (Парковом). Об этом замглавы города по строительству Александр Перемыкин сообщил депутатам комиссии Челябинской гордумы по градостроительству и городскому хозяйству.

Он напомнил, что средства на строительство детского сада на 140 мест — 238,4 миллиона рублей — были выделены в рамках нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости»).

«Работы начались год назад, ведутся с отставанием и на сегодня выполнены только на 65%. В отношении подрядчика (ООО СЗ „Высота“) начата претензионная работа на сумму свыше миллиона рублей. В ходе строительства потребовалось проведение корректировки проектно-сметной документации», — пояснил Перемыкин.

Он добавил, что с подрядчиком планируется заключить допсоглашение о продлении срока муниципального контракта, но только после оплаты штрафа.

Добавим, эта же компания строит в 48-м микрорайоне школу на 1100 учеников (цена вопроса — 2 миллиарда рублей, выделены в рамках нацпроекта «Образование»; срок ввода — 2026 год). На сегодня строительная готовность объекта составляет 15% — погодные условия лета 2024 года не позволили подрядчику вовремя подготовить котлован. Сейчас работы ведутся по графику без отставаний.