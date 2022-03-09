Компания Procter & Gamble значительно сократит ассортимент товаров в России

P&G владеет брендами Gillette, Pampers, Always, Ariel и другими

Компания Procter&Gamble, которой принадлежат бренды продуктов личного ухода, значительно сократит ассортимент своей продукции в России из-за спецоперации на Украине. Кроме того, она уже прекратила все инвестиции в страну и рекламную деятельность. Об этом в письме к сотрудникам заявил президент и главный исполнительный директор компании Джон Меллер, передают «РИА Новости».

«Мы не будем продолжать новых инвестиций в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность. Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов, в которых нуждаются многие российские семьи»,— цитирует издание Меллера.

Компании P&G принадлежат подгузники, дезодоранты, средства для бритья, шампуни, мыла, стиральные порошки брендов Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel, Fairy, Naturella и многие другие.

Ранее из-за ситуации на Украине приостановили продажу своих товаров компании Microsoft, Apple, в том числе сервис Apple Pay, отменили мартовские премьеры фильмов и так далее.