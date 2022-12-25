Компания Петра Стебельского ищет в команду уютолога-эстетотерапевта

Рассказываем, какие требования предъявляют к кандидатам

«Студия Стебельского» в Челябинске в поисках нового сотрудника — в компанию приглашают уютолога-эстетотерапевта с опытом работы более шести лет. Зарплату обещают до 150 тысяч рублей. Журналист ИА «Первое областное» изучила требования для кандидатов и выяснила у самого Петра Стебельского, чего же он хочет от нового сотрудника и много ли кандидатов уже приходило на собеседование.

Согласно опубликованной вакансии, в числе обязанностей уютолога-эстетотерапевта — проработка тонкого тела человека через уют и комфорт интерьера, раскрытие личностного потенциала руководителей путем уютизации рабочего пространства, поиск зон неуютной энергии, которая портит ауру комфорта офисного пространства, тестирование интерьеров бизнес-класса с недельным проживанием в них и многое другое.

Кандидаты должны иметь художественное образование, тягу к прекрасному, разряд по ароматерапии не ниже третьего, знать актуальную повестку для поддержания разговора с богемой и деловыми людьми, а также брать ответственность за позитивные изменения в жизни клиентов.

Условия заманчивые: работа в уютном офисе, рабочее место оснащено креслом-качалкой, камином и пледом, а небольшое количество сотрудников ходят в тапочках и разговаривают вполголоса.

По словам Петра Стебельского, специалисту предстоит создавать уют в сознании клиентов и менять отношение к визуальным ценностям.

«Придумать такую вакансию нас подтолкнул опыт. Мы уже провели четкую связь между положительным психологическим состоянием человека и средой его обитания. Важные аспекты — это визуальная гармония, звуки, запахи, мысли. Это очень широкий спектр тонких духовных составляющих, которые ведут человека к балансу и развитию. Это не всегда про богатство, хотя большинство наших клиентов состоятельны, но многие из них не до конца счастливы, и мы слышали массу отзывов о том, как изменилась их жизнь после перемен в пространстве»,— пояснил ИА «Первое областное» Петр Стебельский.

По его словам, на вакансию отозвалось немало человек, 15 соискателей уже рассмотрены. Близких по сути оказалось всего 2-3 человека, с которыми еще предстоит собеседование. При этом, по словам Петра Стебельского, многие не понимают сути работы даже после того, как прочитают обязанности. Однако в компании надеются, что еще найдут подходящую кандидатуру.