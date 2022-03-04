Компания «НОВАТЭК» помогла сделать ремонт в подшефной школе-интернате в Челябинске

А дети пригласили взрослых на Масленицу

В пятницу, 4 марта, председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова и вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области, генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко побывали в школе-интернате № 13 для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба компании.

Региональная газовая компания уже более 15 лет шефствует над интернатом. «НОВАТЭК-Челябинск» помогает школе с ремонтом, а также в организации учебы и отдыха детей. В этот раз при поддержке компании отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием коррекционные, развивающие, логопедические классы и жилые комнаты.

«В коррекционных классах проходят групповые и индивидуальные занятия с психологом и узкими специалистами. Для наших ребят это направление жизненно необходимо, и мы очень благодарны нашим шефам, компании „НОВАТЭК“, за многолетнюю надежную поддержку», — отмечает директор интерната Юлия Юматова.

О важности такой поддержки говорит и генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск».

«Благотворительность — ключевое направление работы нашей компании. Мы видим, что из года в год общими усилиями в интернате становится комфортнее и уютнее. Очень важно, чтобы дети жили в нормальных условиях, окруженные заботой и теплом», — говорит Вадим Ромасенко.

После осмотра обновленных помещений ребята пригласили гостей на Масленицу, чтобы вместе проводить зиму и отведать традиционные угощения.