Компания «НОВАТЭК-Челябинск» объявляет конкурс для журналистов «Огонь Победы»

Подать заявку на конкурс можно до 1 мая 2022 года

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» приглашает журналистов региональных СМИ к участию в творческом конкурсе «Огонь Победы». Об этом в среду, 2 марта, рассказали в пресс-службе компании.

Одноименный патриотический проект «Огонь Победы» компания реализует в Челябинской области с 2014 года. Его цель — поставка газа на мемориалы «Вечный огонь». В 2021 году Челябинская область первая в стране объявила о круглогодичной благотворительной поставке газа на все мемориалы «Вечный огонь».

Также проект направлен на поддержание в достойном состоянии комплексов, посвященных памяти солдат Великой Отечественной войны, на сохранение истории Победы, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. За семь лет «НОВАТЭК-Челябинск» оказал финансовую помощь муниципальным образованиям для реставрации 58 мемориалов. Проект реализуется в партнерстве с медиахолдингом «Первый областной».

«В наши дни тема патриотизма приобретает особое звучание. Надеюсь, что материалы СМИ в рамках нашего творческого конкурса помогут людям осмыслить важные изменения, происходящие сегодня в обществе, и сформировать твердую позицию по вопросам исторического прошлого и настоящего», — подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

Подать заявку на конкурс можно до 1 мая 2022 года. Полное положение о проведении конкурса доступно по этой ссылке.