Компания Intel приостанавливает работу в России

При этом в компании заявили, что работают над поддержкой своих сотрудников в России

Американская компания Intel, которая выпускает компьютерные компоненты и микропроцессоры, приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании вечером 5 апреля.

«С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России»,— сообщили в пресс-службе компании.

При этом в Intel добавили, что работают над поддержкой своих сотрудников в России, которых около 1,2 тысячи.

Напомним, в начале марта в компании заявили, что временно прекращают поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.

4 марта в американской компании Microsoft заявили, что приостанавливают продажи товаров и предоставление услуг в России.

3 марта о приостановке своей деятельности в России заявил шведский мебельный концерн «Икея».

В компании Procter&Gamble, которой принадлежат бренды продуктов личного ухода, сообщили, что значительно сократят ассортимент своей продукции в России из-за спецоперации на Украине. Ей принадлежат подгузники, дезодоранты, средства для бритья, шампуни, мыла, стиральные порошки и другое.