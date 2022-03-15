В разделе Apple ID появилась возможность добавлять банковские карты национальной платежной системы «МИР». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью сервисы экосистемы Apple, например подписку в Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в App Store. Ранее пользователи Apple могли добавить карты систем Visa, Mastercard и American Express.

Напомним, что в начале марта Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. На день закрылись магазины Re: store. Сейчас они продолжают работать.