В разделе Apple ID появилась возможность добавлять банковские карты национальной платежной системы «МИР». Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью сервисы экосистемы Apple, например подписку в Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в App Store. Ранее пользователи Apple могли добавить карты систем Visa, Mastercard и American Express.
Напомним, что в начале марта Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. На день закрылись магазины Re: store. Сейчас они продолжают работать.
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