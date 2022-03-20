«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма», — цитируют документ РИА Новости.
При этом речь идет:
— о выпускниках колледжей и вузов, которые не имеют опыта работы;
— о молодых людях, которые не имеют среднего профессионального или высшего образования;
— о инвалидах;
— о детях-сиротах;
— и о родителях несовершеннолетних детей.
Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.
Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.
Необходимого специалиста можно будет найти на государственной бирже труда. А за субсидией работодателям следует обращаться в Фонд социального страхования.