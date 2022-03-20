Компании получат субсидии за прием на работу людей моложе 30 лет

Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Компании, которые возьмут на работу молодежь в возрасте до 30 лет, получат субсидии от государства. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма»,

— цитируют документ РИА Новости.

При этом речь идет:

— о выпускниках колледжей и вузов, которые не имеют опыта работы;

— о молодых людях, которые не имеют среднего профессионального или высшего образования;

— о инвалидах;

— о детях-сиротах;

— и о родителях несовершеннолетних детей.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Необходимого специалиста можно будет найти на государственной бирже труда. А за субсидией работодателям следует обращаться в Фонд социального страхования.