Компании оштрафуют за несвоевременный покос травы во дворах Челябинска

Усилить контроль за этим видом работ распорядилась глава города

В Челябинске за неделю проверили более 50 дворов, четверть из которых оказались заросшими травой. По результатам проверки в отношении 14 управляющих компаний составили акты о нарушении правил благоустройства, а именно — за несвоевременный покос травы. Дворы проверяли по распоряжению главы города Натальи Котовой, сообщили в мэрии.

По правилам благоустройства территории города Челябинска стрижка газонов, выкос сорной растительности производятся на высоту до 3—5 сантиметров при достижении травяным покровом высоты 10—15 сантиметров.

За несоблюдение правил благоустройства составлены акты в отношении следующих организаций: ООО «Коммунальное содружество» — 2 акта; ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ № 1» — 1 акт; ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ № 2» — 1 акт; ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ № 3» — 2 акта; ООО «Доверие Стальное» — 1 акт; ООО «Доверие Аральское» — 1 акт; ООО «УО Ремжилзаказчик Советского района» — 3 акта; ООО «УК ЖЭУ Терра-2» — 1 акт; ООО «УК Инженерный комплекс „Западный луч“» — 1 акт; ООО ДЕЗ «Калининского района» — 4 акта; ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» — 3 акта; ООО «Созвездие» — 1 акт; ООО «УК Справедливое ЖКХ» — 1 акт; ТСН «Процветание» — 1 акт.

Сейчас сотрудники управления благоустройства проводят процессуальные действия в рамках административного производства.

«За подобные нарушения предусмотрена ответственность: в отношении юридических лиц — предупреждение либо штраф от 50 000 рублей до 100 000 рублей; в отношении должностных лиц — предупреждение либо штраф от 5000 рублей до 50 000 рублей»,— уточнили в администрации города.

В понедельник, 11 июля, на аппаратном совещании Наталья Котова поручила главам районов города тщательнее проверять дворы, заросшие травой, на которые жалуются жители. А также поручила комитету дорожного хозяйства активнее продолжать покос травы вдоль дорог города.

Ранее жители Курчатовского района Челябинска обсуждали озеленение дворов. Горожане в соцсетях удивлялись площадке под газон, которую окрасили в ярко-зеленый цвет. Центр управления регионом выяснил, что в городе применили технологию посева газона с пищевым красителем.