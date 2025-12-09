Россельхознадзор аннулировал три декларации на мясные полуфабрикаты от челябинского производителя. Компания не провела все обязательные лабораторные исследования своей продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка показала, что в ноябре 2025 года производитель оформил декларации, указав только микробиологические анализы. Данные по другим необходимым исследованиям, которые требуются по закону, предоставлены не были.
Ведомство дало компании шанс исправить ситуацию и представить недостающие документы, подтверждающие безопасность продуктов. Однако производитель этого не сделал.
В результате 8 декабря все три декларации были признаны недействительными. Производителю также вынесено официальное предупреждение. Теперь компания обязана заново провести полную проверку своей продукции и оформить все документы согласно требованиям. Продавать эти полуфабрикаты без новых деклараций запрещено.