Компании из Челябинской области запретили продавать мясные полуфабрикаты

Продукция не прошла необходимые проверки

Россельхознадзор аннулировал три декларации на мясные полуфабрикаты от челябинского производителя. Компания не провела все обязательные лабораторные исследования своей продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что в ноябре 2025 года производитель оформил декларации, указав только микробиологические анализы. Данные по другим необходимым исследованиям, которые требуются по закону, предоставлены не были.

Ведомство дало компании шанс исправить ситуацию и представить недостающие документы, подтверждающие безопасность продуктов. Однако производитель этого не сделал.

В результате 8 декабря все три декларации были признаны недействительными. Производителю также вынесено официальное предупреждение. Теперь компания обязана заново провести полную проверку своей продукции и оформить все документы согласно требованиям. Продавать эти полуфабрикаты без новых деклараций запрещено.