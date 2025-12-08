Коммунальщиков заставили заплатить компенсацию за текущую крышу в Челябинской области

Деньги взысканы в пользу хозяйки одной из квартир

В Октябрьском районе судебные приставы добились полного возмещения ущерба для жительницы, чью квартиру неоднократно заливало из-за неисправной кровли. Общая сумма взыскания с управляющей компании составила более 260 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Проблема началась весной 2025 года, когда из-за протечки крыши произошел очередной залив. Как выяснилось, собственница не раз обращалась в УК с требованием отремонтировать кровлю, но действия так и не были предприняты. После инцидента женщине пришлось менять поврежденные натяжные потолки, напольное покрытие и обои.

Не получив ответа на претензию, она пошла в суд. А тот полностью удовлетворил иск, постановив взыскать с коммунальщиков компенсацию материального ущерба, морального вреда, расходы на экспертизу и штраф.

Когда управляющая компания проигнорировала и решение суда, в дело вступили судебные приставы. Они арестовали счета организации и рабочий транспорт. Тогда должник погасил всю задолженность перед пострадавшей, а также был вынужден оплатить исполнительский сбор в размере более 18 тысяч рублей.