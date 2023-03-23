Коммунальщиков из Верхнего Уфалея накажут за свалку мусора в лесу

По правилам отходы должны увозить на полигон в другом городе

В Верхнем Уфалее коммунальное предприятие вывозило мусор не на полигон ТБО, а в ближайший к городу лес. Бдительные местные жители сообщили об этом в социальных сетях. Министерство экологии Челябинской области подтвердило корреспонденту ИА «Первое областное» факт несанкционированной свалки отходов и передало данные о ней в Росприроднадзор для наказания виновных.

По словам жительницы Верхнего Уфалея Евгении Устюговой, мусорная свалка появилась прямо на выезде из города в сторону поселка Октябрьского. По ее словам, принадлежащие ООО «Горкомхоз» мусоровозы в течение трех часов трижды вываливали мусор в лесу.

Для проверки этой информации специалисты регионального государственного экологического надзора Минэкологии Челябинской области 21 марта провели выездное обследование.

«Факт несанкционированной свалки отходов подтвердился. Данные переданы в Росприроднадзор для привлечения к ответственности. Несанкционированная свалка отходов будет ликвидирована в ближайшее время»,— сообщили корреспонденту в пресс-службе Минэкологии по итогам проверки.

В ведомстве отметили, что, согласно схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, мусор из Верхнего Уфалея должны вывозить на полигон в Кыштыме. Существующую городскую свалку должны рекультивировать до конца 2023 года.