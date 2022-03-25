Коммунальщики призывают челябинцев отказаться от бумажных квитанций

Этот шаг позволит сохранить экологию и сократить потребление бумажной продукции

Челябинские коммунальщики предложили потребителям отказаться от использования бумажных квитанций. «УСТЭК-Челябинск» считает, что будущее — за электронными документами. Мнение компании также разделяет Центр коммунального сервиса, отвечающий за вывоз мусора.

«В настоящее время отказ от бумажных квитанций — это не только экологический тренд, но и осознанный шаг в поддержку наших партнеров по отрасли в достаточно непростой для страны период», — прокомментировал гендиректор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

Электронные квитанции легко скачать и невозможно потерять. Поэтому Центр коммунального сервиса предлагает потребителям услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами перейти на электронные квитанции и использовать для оплаты коммунальной услуги интернет-сервисы.

«Количество квитанций, которые каждый месяц печатаются и направляются в адрес потребителей, составляет почти 1,5 миллиона экземпляров (по количеству лицевых счетов). Каждый документ печатается на листах формата А5. Таким образом, только за месяц на печать квитанций расходуется 1500 пачек бумаги, а за год — 18 тысяч пачек. На изготовление такого количества бумаги целлюлозно-бумажной промышленности требуется около 300 крупных деревьев. И отказ от бумажных платежных документов может их спасти. Отметим, что часть потребителей уже перешла на электронные квитанции. Но их доля крайне мала», — сообщили в пресс-службе ЦКС.

Чтобы перейти на получение электронных платежных документов, необходимо подать заявление и оформить отказ на доставку бумажных.

Напомним, в России торговые предприятия могут временно отказаться от кассовых чеков из-за дефицита бумажной ленты для их выпуска. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.