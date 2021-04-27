Коммунальщики Миасса за свой счет очистят фасады домов

Жест благоустройства они приурочили ко Дню Победы

Миасские управляющие компании «Коммунальщик» и «Жилком» заявили о готовности за собственный счет привести фасады домов по гостевому маршруту центральной и северной частей города в надлежащий вид. Работы проведут до 9 мая.

О проблеме грязных фасадов заявили депутаты городского собрания на последнем заседании: стены многоквартирных домов расписаны рисунками, исписаны рекламой, нецензурными выражениями.

«Такой благородный почин достоин того, чтобы продолжить его и в других районах. Надеюсь, еще найдутся энтузиасты, желающие видеть Миасс красивым и опрятным. Будем признательны, если горожане, в том числе владельцы нестационарных торговых объектов, откликнутся и поддержат начинание, помогут словом и делом. Если жители многоквартирных домов желают закрасить надписи самостоятельно, то с указанием сроков выполнения работ они могут сообщить об этом в Собрание депутатов», — прокомментировал инициативу председатель Собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

Ранее депутаты Миасса указывали на необходимость регулярных рейдов, чтобы выявлять и наказывать вандалов.

Напомним, в Челябинске мэр Наталья Котова поручила очистить город от мусора до 1 мая.