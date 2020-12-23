Коммунальщики Фершампенуаза жалуются на задержки зарплаты

Работники предприятия на пороге забастовки

«УК ЖКХ с. Фершампенуаз» обслуживает районный центр Нагайбакского района в части водоснабжения и водоотведения. Недавно сотрудники предприятия обратились к средствам массовой информации с просьбой рассказать о проблемах с заработной платой.



«Сотрудникам постоянно задерживают заработную плату, мы уже готовы начать забастовку. Уберут слесаря или других работников — кто тогда будет работать, тогда люди останутся без воды!» — цитирует местная газета «Всходы» оператора водозаборных сооружений Наталью Вагапову.



В разговоре коллектив пожаловался «Первому областному» информагентству на отсутствие порядка в начислении: люди не понимают, когда и за что они получают деньги.



«Деньги получаем наличкой, непонятно — то ли аванс, то ли зарплата, за какой период — не знаем. Счета у предприятия арестованы, „табулек“ нет», — рассказывает слесарь-сантехник Александр Танаев.



В комментариях агентству руководитель предприятия Александр Толмачев разъяснил, что счета хозяйства арестованы еще с 2017 года.



«В ноябре два человека получили зарплату с задержкой пять дней. Зарплату выдаем по кассе: есть деньги — рассчитываем, нет — ждем», — пояснил Александр Толмачев.



Он также добавил, что 70 % доходов коммунального хозяйства составляет зарплата сотрудникам и лишь 30% направляется на хозяйственные расходы — ремонт и обслуживание с сетей.