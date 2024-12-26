Коммунальщики Челябинска сделали повышенный запас реагентов перед праздниками

МУП «ПОВВ» намерено обеспечить бесперебойное водоснабжение и работу канализации в каникулы

В выходные и праздничные дни МУП «ПОВВ» Челябинска будет работать круглосуточно. Коммунальщики заявили о готовности обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения южноуральской столицы в новогодние каникулы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В штатном режиме будут задействованы все работающие в сменном графике сотрудники. Также созданы значительные запасы всех необходимых материалов и химических реагентов — объемы запасов рассчитаны с учетом прогнозируемого повышенного потребления воды в праздничный период», — говорится в сообщении.

Диспетчеры МУП «ПОВВ» продолжают круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения.

Получить информацию, а также сообщить о любых неисправностях можно круглосуточно по телефону 214-00-14.