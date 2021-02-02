Коммунальщики будут подавать в суд на челябинцев уже за 1000 рублей долга

Речь идет об оплате услуг по вывозу бытового мусора

Центр коммунального сервиса, выступающий единым оператором по вывозу бытового мусора, ужесточит сбор долгов. Теперь компания будет подавать в суд на челябинцев за долги от одной тысячи рублей. Ранее коммунальщики обращались в суд, когда долг человека превышал четыре тысячи рублей.



«В 2020 году ЦКС вел активную претензионную работу с самыми злостными неплательщиками, лицевые счета которых „уходили“ в минус на суммы более четырех тысяч рублей. В текущем году суммы долга, по которым будут инициироваться судебные иски, будут уменьшены до одной тысячи рублей. Таких должников намного больше», — сообщает пресс-служба ЦКС.



Напомним, после положительного решения суда к взысканию долга подключают судебных приставов. В этом случае должникам приходится дополнительно оплачивать судебные издержки, госпошлину, пеню, а также семь процентов от размера долга, но не менее тысячи рублей исполнительского сбора за работу приставов. Если долг выше 30 тысяч рублей, человеку ограничат выезд за пределы России.



На конец ноября 2020 года долги населения перед ЦКС достигали 513 миллионов рублей. Это сумма долга по лицевым счетам, оплата которых не проводилась более 3 месяцев.



За прошлый год суды вынесли более 2300 решений в пользу ЦКС. Большая часть — 1819 решений — принята в отношении жителей областного центра.