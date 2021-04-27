Мэрия Челябинска забрала у Минобороны проблемные коммунальные сети поселка Шагол

Власти города построят здесь новую котельную

Депутаты Челябинской городской думы во вторник, 27 апреля, во время восемнадцатого заседания приняли на баланс города коммунальные сети поселка Шагол. В муниципальную собственность перешли теплосети, сети водоснабжения, канализации, а также один земельный участок. Ранее эти объекты были в ведении министерства обороны Российской Федерации.

Жители поселка годами страдали из-за аварий на сетях, но из-за государственной принадлежности коммунальной инфраструктуры ремонт ее затягивался. Власти Челябинска не имели полномочий ремонтировать, обслуживать сети, которые с годами стали изношены. Теперь от коммунального коллапса жителей Шагола спасут МУПы Челябинска, между которыми распределятся объекты. А на земельном участке, который перешел в собственность муниципалитета, намерены построить новую котельную.

«Сегодняшним решением Думы мы принимаем на баланс города несколько тысяч метров коммунальных сетей, которые находятся в очень изношенном состоянии. Это позволит области и городу направить средства на их ремонт. Кроме того, на переданном нам из госсобственности земельном участке будет строиться новая надежная котельная. Строительство будет осуществляться через инвестпроект, под который уже имеется инвестор. Сейчас будем готовить сети к отопительному сезону и включать в соответствующую программу наравне с другими сетями», — прокомментировала глава города Наталья Котова.

В Челябинской области современные котельные строятся взамен неэффективных. Так, два новых теплоисточника появятся в этом году в Златоусте.