Коммунальные предприятия Челябинской области задолжали за газ 2,9 млрд рублей

Лидеры антирейтинга — Златоуст, Верхний Уфалей и Миасс

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В прокуратуре Челябинской области состоялось рабочее совещание по вопросу погашения предприятиями коммунального комплекса задолженности за поставленный газ. Как сообщили в пресс-службе ООО «НОВАТЭК-Челябинск», общий размер долга составляет 2,9 млрд рублей. Ряд муниципалитетов имеет на порядок большую задолженность, чем иные территории. Это Златоуст, Верхний Уфалей и Миасс.

Генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко отметил, что в общем объеме отгрузки природного газа на теплоснабжающие организации приходится всего 9%, а доля задолженности составляет 43% от общей суммы задолженности всех потребителей компании.

«Вопрос долгов не решается годами. По факту ответственность за теплоснабжение и горячее водоснабжение населения возложена на поставщика газа», — подчеркнул Вадим Ромасенко.

Он отметил, что все предусмотренные законодательством меры «НОВАТЭК-Челябинск» предпринял. В суды подано 1724 иска на сумму 2 млрд 928 млн рублей, вынесено решений о взыскании на общую сумму 2 млрд 530 млн рублей.

В ходе совещания заместитель прокурора области Денис Ситников вынес предостережения главам территорий и руководителям коммунальных предприятий о недопустимости нарушения закона.

«Протокол нашего оперативного совещания будет направлен на места. Исполнение предложений, которые сформулировал поставщик за газ, необходимо строго отслеживать. Необходимо принять меры прокурорского реагирования для нормализации ситуации, объявленные предостережения поставить на строгий прокурорский контроль», — заявил он, обращаясь к прокурорам муниципалитетов.

Также он отметил, что необходимо до начала отопительного периода принять меры к погашению задолженности за газ, чтобы активная позиция и роль муниципальных образований, руководителей коммунальных предприятий была видна и значима.

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