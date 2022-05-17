Коммунальную организацию из Сатки уличили в незаконном начислении платежей

Компания брала плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод

Челябинское УФАС возбудило дело в отношении АО «Энергосистемы» — единственного поставщика услуг водоснабжения и водоотведения в городе Сатке. Организацию подозревают в неправомерном начислении платежей за сброс загрязняющих веществ, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе УФАС.

С жалобой в антимонопольный орган обратилось саткинское ООО «Реммонтаж Сервис», с которого «Энергосистемы» брали плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Расследование показало, что начисление и взимание платы производились неправомерно.

«Оплата названных услуг не может быть выставлена при отсутствии утвержденных нормативов состава сточных вод. Для ООО „Реммонтаж Сервис“ названные нормативы не установлены», — пояснили в Челябинском УФАС.

Несмотря на предупреждение антимонопольного органа, поставщик коммунальных услуг продолжил выставлять незаконные счета. В связи с этим в отношении АО «Энергосистемы» возбуждено дело о нарушении закона «О защите конкуренции».

Заседание по делу назначено на 31 мая.