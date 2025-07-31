Коммунальное безобразие: после работ по благоустройству в челябинском дворе появилась яма

Уже месяц подвал многоквартирника активно топит, а стены в детских учреждениях — сырые

После работ по благоустройству во дворе в центре Челябинска образовался провал. Из-за сильных дождей вся вода стекает в подвал десятиэтажки. Пока жильцы кричат о помощи, виновники на связь с ними не выходят. Корреспонденты ИА «Первое областное» поговорили с председателем местного ТСЖ, чтобы разобраться в ситуации.

Все началось еще 23 июня. После подключения горячей воды во дворе дома 141 на улице Свободы прорвало старую трубу. Ее ремонтом и дальнейшим благоустройством территории занимались УСТЭК и ее подрядные организации. Вся работа проходила в три этапа с разными бригадами.

«Первым делом они поменяли трубы, затем — выкопали и засыпали непонятную яму», — делится председатель ТСЖ «На улице Свободы» Марина Дворянева.

Третья бригада приехала 27 июня. Она должна была положить асфальт и привести в порядок пригорок. Все это рабочие делали с помощью трактора, но техника провалилась под землю. Сама яма небольшая, но из-за узкой дороги она не только мешает проезжать машинам, но и представляет опасность для жителей.

«Теперь у нас почти нет тротуара. Дети выскакивают из подъезда. У нас их много, они катаются на самокатах. Машины проезжают, часто — большие, и яма увеличивается», — продолжает Марина Дворянева.

Яма находится напротив второго подъезда, и из-за сильных дождей в последние дни вода стекает из провала в подвал. В подвале дома круглосуточно работают два мощных насоса.

Воду откачивать они успевают, но стены помещения полностью сырые.

До жилых квартир в доме влага не дошла — они высоко, но на первом этаже здания находятся детские организации. В художественной мастерской и спортивной школе по дзюдо — сыро. В помещениях много комаров, а по стенам пошла плесень. Сейчас детей там нет, но с сентября они снова придут в кружки. Вот только позволят ли им начать заниматься в антисанитарии?

Яма продолжает расти из-за машин. В доме расположена ж/д касса, куда часто приезжают грузовики. Если обычный автомобиль с трудом, но все же проезжает, то у фургона это не получается. Колеса машины так или иначе попадают в яму и разбивают ее еще больше.

Жильцы пытались разрешить ситуацию самостоятельно. Бригада благоустройства, которая проводила ремонт, сфотографировала яму, отправила начальству и поставила ограждения. На этом — все.

«Они прислали нам письмо, что до 25 июля будет благоустроена вся территория, которую они нарушили в процессе работы. Мы не знаем, кто подрядчики, контактов никаких нет, а телефоны наши они [УСТЭК ] не берут», — рассказала Марина Николаевна.

Мы позвонили в УСТЭК, чтобы узнать подробности, но там нам сказали, что не в курсе ситуации. По словам собеседника, жалоб не поступало.

Автор: Елизавета Михно