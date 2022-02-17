Комитет Заксобрания одобрил выплаты на детей с целиакией в Челябинской области

Закон о поддержке семей с особенными детьми могут принять уже на следующей неделе

Комитет по социальной политике регионального Заксобрания одобрил проект закона, который предполагает выплаты на детей с целиакией, и рекомендует принять его на ближайшем заседании областного парламента 24 февраля.

Речь идет о ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей, которую можно будет потратить на спецпитание для ребенка. Дети с целиакией не переносят глютен — это клейкое вещество в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Поэтому им нельзя есть обычный хлеб, булочки, макароны. А аналоги этих продуктов, свободные от глютена, стоят в несколько раз дороже.

«Работая над этим законопроектом, мы изучили тот стол, который рекомендуют детям с целиакией. Посмотрели на розничные и оптовые цены у разных поставщиков. И вывели средневзвешенный показатель. Конечно, выплата не покроет 100-процентную стоимость специальных продуктов, но семьи смогут покупать тот минимум, который рекомендуют врачи», — рассказала на заседании комитета министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Получать выплату семьи смогут, пока ребенку не исполнится 18 лет. С 2023 года выплату начнут индексировать.

По данным Минздрава области, сейчас на Южном Урале живут 240 детей с целиакией.

О сложностях, с которыми сталкиваются родители детей, страдающих целиакией, Первое областное информагентство рассказало в отдельном большом материале.

