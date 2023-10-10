Комиссия отклонила заявки мигрантов на проживание в Челябинской области

Рассмотрено 20 заявок

В Челябинской области отклонили заявки иностранных граждан на временное проживание, сообщили в региональном полицейском главке.

С начала года подано 260 анкет-заявок, разрешение на проживание получили 19 человек. Последние 20 заявок, рассмотренные комиссией, отклонены. Документ на временное проживание позволяет иностранным гражданам находиться и работать в России в течение трех лет.

Добавим, в Челябинской области подведены итоги второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Выявлено 718 нарушений миграционного законодательства, возбуждено 57 уголовных дел.

«Закрыт въезд в Российскую Федерацию 136 иностранцам. Кроме того, вручено 17 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим гражданство РФ, подлежащим постановке на воинский учет», — сообщили в региональном полицейском главке.