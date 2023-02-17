Командующим ЦВО назначен генерал, возглавлявший штурм Мариуполя

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил на этом посту Александра Лапина

В Центральный военный округ (ЦВО) назначен новый руководитель — бывший командующий 8-й общевойсковой армией Южного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Как следует из информации, размещенной на сайте Минобороны РФ, его назначение состоялось в течение последних дней.

Напомним, с ноября 2017 года войсками ЦВО командовал Александр Лапин. В январе 2023 года он был переведен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ. Генерал-лейтенант Мордвичев до последнего времени командовал 8-й общевойсковой армией. Ему 46 лет, в свое время Мордвичев оканчивал Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, затем — Общевойсковую академию ВС РФ.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, в 2017—2019 годах Андрей Мордвичев уже служил в Центральном военном округе первым заместителем командующего армией, затем был переведен в Южный военный округ. В должности командующего 8-й армией принимал участие в специальной военной операции на Украине, руководил освобождением Мариуполя.

Генерал Мордвичев награжден орденами Жукова и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, другими медалями.