Команду детских анестезиологов из Челябинска признали лучшей в стране

Молодые сотрудницы ЧОДКБ победили на конкурсе «Интубатор‑2023» в Санкт‑Петербурге

Анестезиологи-реаниматологи Злата Привалова и Юлия Пьянкова победили в профессиональном конкурсе «Интубатор-2023», который проходил в Санкт-Петербурге. Молодые сотрудницы Челябинской областной детской больницы обошли более 20 команд со всей страны сообщает во вторник, 4 апреля, пресс-служба клиники.

Во время конкурсных испытаний каждой команде предстояло пройти девять станций-столов с фантомами пациентов и разным оборудованием. На выполнение задания давали пять минут. Участники должны были заинтубировать «пациента» строго по протоколу.

«Какие-то манипуляции я проводила впервые. Например, ассистированную работу видеоларингоскопа и бронхоскопа. Теоретически это представить легко, а на практике, практически есть сложности в выполнении. Мне еще есть над чем работать, но ощущение победы после такого стресса приятно вдвойне»,

— говорит врач — анестезиолог-реаниматолог АиР № 1 ЧОКБ Злата Привалова.

Обе чемпионки работают в ЧОКБ более пяти лет.