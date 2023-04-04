Во время конкурсных испытаний каждой команде предстояло пройти девять станций-столов с фантомами пациентов и разным оборудованием. На выполнение задания давали пять минут. Участники должны были заинтубировать «пациента» строго по протоколу.
«Какие-то манипуляции я проводила впервые. Например, ассистированную работу видеоларингоскопа и бронхоскопа. Теоретически это представить легко, а на практике, практически есть сложности в выполнении. Мне еще есть над чем работать, но ощущение победы после такого стресса приятно вдвойне», — говорит врач — анестезиолог-реаниматолог АиР № 1 ЧОКБ Злата Привалова.
Обе чемпионки работают в ЧОКБ более пяти лет.