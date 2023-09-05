Команду Челябинской области наградили на международном градостроительном форуме

Эксперты оценили развитие Троицка и создание Регионального центра компетенций

В Ханты-Мансийске завершился международный форум «Север — Юг: комфортная среда». По итогам мероприятия южноуральскую команду наградили благодарственными письмами министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Мир входит в эпоху глобальных изменений. Если раньше векторы развития России преимущественно формировались в западном направлении, то сегодня развиваются экономические артерии, теснее связывающие нашу страну с государствами Африки, Ближнего Востока, стран БРИКС. Путь “Север — Юг” начал для России развиваться гораздо активнее», — отметили организаторы форума.

Мероприятие проходило с 3 по 5 сентября. За это время участники из разных регионов России обсудили свои лучшие урбанистические решения, провели дискуссии об использовании Индекса качества городской среды, обсудили, как вообще измеряется качество городов.

По итогу команду из Челябинской области наградили благодарственными письмами за реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Две из шести практик, которые представил регион, вошли в число 15 лучших в стране по мнению Минстроя РФ. Эксперты министерства оценили развитие Троицка и создание Регионального центра компетенций в Челябинске.