Командир донецкого полка «Апостол» Юрий Гагарин выступил в телемарафоне ОТВ и Народного фронта

Знаменитый Ангел поздравил с 23 февраля жителей Челябинской области

В эфире телеканала ОТВ в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы» выступил командир донецкого полка морской пехоты Юрий «Ангел» Гагарин. Юрий Леонидович находится на передовой, поэтому поздравление жителям Челябинской области он записал заранее.



«Уважаемые южноуральцы, жители Среднего и Южного Урала! Мы, военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, хотим поздравить вас с Днем защитника Отечества и выражаем вам большую благодарность за то, что вы продолжаете нам помогать. Находясь здесь, мы ощущаем вашу поддержку, получая от вас гуманитарную помощь. Еще раз вам большое спасибо, с праздником защитника Отечества! И мы обязательно победим!», — обратился Ангел к жителям Челябинской области.

Напомним, в рядах полка «Апостол» служат много добровольцев с Южного Урала. Сам командир полка, челябинский предприниматель Юрий Гагарин, уехал в зону специальной военной операции в мае 2022 года. Свое прозвище-позывной — «Ангел» — он получил за спасение сотен детей в ходе освобождения Мариуполя.

Телеканал ОТВ продолжает совместно с челябинским региональным отделением Общероссийского Народного фронта пятичасовой марафон «Все для победы». Принять в нем участие все желающие могут, воспользовавшись QR-кодом, отображающимся на экране во время трансляции.