Командир добровольческого батальона «Южноуралец» рассказал, зачем на СВО нужна гуманитарка

Денис Киселев поблагодарил челябинцев за систематическую гуманитарную помощь

Командир добровольческого батальона «Южноуралец» Денис Киселев поблагодарил челябинцев за сбор и отправку гуманитарной помощи, необходимой для выполнения боевых задач по обеспечению связи на линии боевого столкновения.

На встрече с главой города Алексеем Лошкиным участник спецоперации отметил, что материального обеспечения по линии Минобороны в целом достаточно, но поддержка гражданского населения ценна тем, что обеспечивает запас — в том числе технического оборудования и расходных материалов.

«Всегда нужно создавать резервы, чтобы оперативно восстанавливать связь, которую противник уничтожает на позициях. Вот здесь ваша помощь и поддержка неоценимы. Все, что мы получили, очень важно для повышения боевой готовности и нашего спокойствия, ведь работать приходится круглосуточно», — рассказал Денис Киселев.

Сейчас командир батальона в отпуске. Вместе с общественным деятелем Евгением Чепуриным, сопровождавшим груз из Челябинска в зону СВО, он приехал лично передать благодарность бойцов, рассказать об успехах «Южноуральца» и планах на будущее.

Отдельное внимание уделили и теме психологической поддержки участников спецоперации, вопросам их дальнейшей социализации и трудоустройства.

«Победа, конечно, будет за нами. Ребята вернутся к мирной жизни, и мы понимаем, что им понадобится всесторонняя помощь. Сейчас в Челябинске создан первый, но пока единственный центр психологической помощи участникам СВО. Следующий откроется уже в июне, и до конца этого года такие центры появятся в каждом районе города», — отметил глава города Алексей Лошкин.

Он также пообещал всестороннюю помощь бойцам после возвращения к мирной жизни, в том числе с трудоустройством.