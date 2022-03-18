ЮУрГУ представил стратегию развития масштабного космического проекта

Работа ведется совместно с ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли

Команда ЮУрГУ разрабатывает проект создания демонстраторов двигательной установки ракетно-космического комплекса, который не имеет аналогов в мире и является одним из основных технологических проектов мирового уровня Уральского научно-образовательного центра. Стратегию его развития ученые представили на стратегической сессии Уральского НОЦ в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе вуза.



«Нам впервые в мире удалось создать действующий демонстратор многокамерной двигательной установки с центральным телом на топливной паре „спирт — кислород“. В этом году планируем провести испытания, используя газообразные кислород и водород», — рассказал руководитель проекта проректор ЮУрГУ по НОЦ и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин.

По словам заведующего научной лабораторией системы управления летательными аппаратами ЮУрГУ Виктора Садова, создание ракетного комплекса с новым типом двигательной установки ставит новые задачи для всей космической отрасли.

В работе над проектом челябинские ученые также занимаются системами управления с искусственным интеллектом, проводят экономический анализ и создают образовательные программы для подготовки специалистов.

«Подготовка специалистов в рамках проекта начинается со школьной скамьи. В Южно-Уральском государственном университете проводятся летние и зимние школы для студентов и школьников в рамках работы молодежного конструкторского бюро «Астероид». Проектное обучение с первого курса позволяет вовлечь студентов в активную работу над проектом и подготовить специалиста, который обладает набором умений по созданию технической документации и может принять участие в любом этапе разработки», — рассказал директор центра ракетно-космической техники имени академика Макеева ЮУрГУ Виктор Федоров.

Этих этапов три. На первом планируется демонстратор системы управления с двумя степенями свободы (линейное и угловое движение) с жидкостными ракетными двигателями. На втором этапе — уже с шестью степенями свободы. На третьем будет создан демонстратор системы управления сверхлегкой ракеты-носителя.

Благодаря детальной проработке каждого раздела команда проекта определила цели и задачи по развитию на ближайшие три года.

Добавим, работа ведется совместно с Государственным ракетным центром имени Макеева и НИИ МАШ.