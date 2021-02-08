Команда из Магнитогорска стала первой на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Мероприятие прошло накануне в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск»

В Магнитогорске Челябинской области прошел зональный этап VI областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в мероприятии в этом году приняли около 130 человек из южных районов региона. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Мероприятие прошло в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск». Южноуральцы, прошедшие муниципальный отбор для участия в зональном этапе фестиваля, разделились на восемь команд и сдали шесть нормативов: бег на лыжах, подтягивание, отжимание, пресс, прыжок в длину и наклон вперед.

«Участники объединились в сборную команду из 14 человек в возрасте от 11 до 59 лет. По ходу выполнения нормативов каждый приносил баллы в копилку своей команды, после чего все достижения суммировались. 27 и 28 февраля пройдет областной фестиваль в городе Сатка. Туда поедут участники, занявшие первые три места на зональном этапе»,— рассказала главный судья зонального этапа областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» Анна Савина.

В результате первое место заняла команда из Магнитогорска, второе — из Чесменского района и третье — жители Верхнеуральска.

Напомним, ГТО — один из основных инструментов в реализации нацпроекта «Демография», основная задача которого — доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.