Южноуральцы победили в хакатоне по искусственному интеллекту в Самаре

Команда ML princesses заняла первое место в кейсе от Минприроды России «Защита редких животных»

В Самаре завершился десятый хакатон по искусственному интеллекту. В этот раз его участники разрабатывали систему прогнозирования осложнений у пациентов, находящихся в стационаре, и модель машинного обучения, способную распознавать особо редких животных и отдельных особей, живущих в дикой природе. Одним из победителей хакатона стала команда из Челябинской области, сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Участники южноуральской команды ML princesses заняли первое место в кейсе от Минприроды России «Защита редких животных». Сергей Башков, Игорь Терехин, Егор Морозов и Владимир Фоменко разработали сервис распознавания, который позволяет анализировать большие объемы данных, например фото и видео.

Система работает следующим образом: загружаются необходимые файлы, и после их обработки пользователь получает статистику в виде отчета, где к каждой фотографии или видео добавляется полное описание зверей, находящихся на цифровых материалах.

«Хочу выразить огромную благодарность за организацию хакатона: было приятно общаться с трекерами, все чек-поинты проходили круто, атмосфера непередаваемая»,— поделился впечатлениями один из участников команды ML princesses.

Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», отметил, что 10 из 116 хакатонов уже успешно прошли во многих российских регионах, и с каждым разом команд-участников становится все больше.

«Еще одна особенность хакатона в Самаре — это кейсы. Решения наших участников в прямом смысле будут помогать спасать жизни людей и животных»,— сообщил Алексей Комиссаров.

Напомним, в финале у каждой команды есть всего 48 часов на выполнение кейсов хакатона.