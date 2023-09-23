Команда Chocolate Flavor Quark из Челябинска вышла в финал интеллектуальной игры BrainShaker, восьмой тур которой состоялся 21 сентября. Всего участие в последнем отборочном раунде приняли 218 команд, сообщили в пресс-службе Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ).
Интеллектуалам пришлось отвечать на сложные вопросы из самых разных сфер: космонавтики, физики, филологии, истории и многих других. Узнали ребята и много нового. Например, что первая в мире печатная газета выходила в Китае и называлась «Столичный вестник». А в Кировской области находится одно из крупнейших местонахождений ископаемых парейазавров.
Игры прошли на 19 площадках в разных российских регионах и в Минске. Финал BrainShaker запланирован на 7 октября. Участие в нем примут команды, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам трех игр.