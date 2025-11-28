Команда Челябинской области вышла в финал Национального чемпионата «Профессионалы»

Регион представят пять студентов южноуральских колледжей

Сборная Челябинской области примет участие в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 29 ноября по 4 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает сайт правительства региона. Мероприятие объединит лучших молодых специалистов со всей страны.

Челябинскую область представят пять участников из различных учебных заведений региона. Студенты будут соревноваться в таких направлениях, как мехатроника, работы на токарных и фрезерных станках, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте и управление локомотивом. Всех конкурсантов подготовили опытные наставники из южноуральских колледжей и техникумов.

Чемпионат пройдет на площадках КВЦ «Экспофорум» и аэропорта Пулково. В программе — соревнования по блокам компетенций «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Впервые один день будет посвящен командным соревнованиям, где участники из разных регионов сформируют междисциплинарные команды.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность создания площадки не только для соревнований, но и для демонстрации профессионализма молодежи, а также обмена опытом. Все мероприятия деловой программы направлены на решение конкретных задач по достижению кадрового суверенитета и технологического лидерства страны.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке правительства РФ.