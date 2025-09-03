Команда Челябинской области стала призером Детского экофорума — 2024

В рамках проекта «Зеленый экран: сезоны знаний» школьники изучали растения региона и пробовали себя в роли просветителей

Команда Челябинской области заняла призовое место в номинации «Лучший проект по сохранению растений» на Детском экологическом форуме — 2024. В рамках проекта «Зеленый экран: сезоны знаний» школьники создали 12 видеолекториев, посвященных растениям и их роли в экосистемах в разные времена года, сообщает оргкомитет ДЭФ.

«„Зеленый экран“ помог школьникам не только изучить растения региона, но и попробовать себя в роли просветителей: видеолектории посмотрели более 5 тысяч человек, причем не только из Челябинской, но и из Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей», — говорится в сообщении.

Также школьники общались с экспертами, участвовали в лесовосстановительных практиках, учились исследовать природу родного края.

ДЭФ-2025 состоится в Челябинске в середине октября. На Южный Урал приедут команды из 51 региона, прошедшие строгий онлайн-отбор со своими экопроектами. В Челябинске школьникам предстоит защитить свои проекты очно.