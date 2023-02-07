Команда челябинского Минфина покорила высочайшую точку нацпарка «Зигальга»

Восхождение и спуск заняли у туристов почти восемь часов

Сотрудники министерства финансов Челябинской области во главе с министром Андреем Пшеницыным покорили восьмую вершину в своем туристическом зачете. Ею стала гора Поперечная — высочайшая точка национального парка Зигальга, сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

К очередному походу выходного дня присоединился Александр Гриб — бывший минфиновец, а ныне министр спорта региона. Группа прошла 18 километров пути, восхождение и спуск заняли почти восемь часов. Угол подъема порой доходил до 45 градусов.

Высота горы Поперечной — 1389 метров над уровнем моря. С нее видны практически все знаковые объекты Южного Урала: хребты Нургуш и Бакты, горные массивы Иремель и Ямантау.

По словам Андрея Пшеницына, за пять лет совместных походов в Минфине сформировалась настоящая команда покорителей горных вершин.

«Мы всегда бросаем клич перед походом, зовем всех желающих сотрудников Минфина. И всегда в походе есть новички, но основной костяк команды неизменен. В этом году с нами вновь пошел Александр Гриб, теперь уже министр спорта региона. Он покорял и другие вершины в числе минфиновцев, поэтому поддержал идею взойти на Поперечную, чему мы, конечно же, очень рады. А в следующий раз в горы, возможно, пойдем уже совместно с коллективом Минспорта. Такая идея есть», — рассказал министр.

Ранее сотрудники министерства финансов покорили горы Карандаш, Зюраткуль, Двуглавую Сопку, Круглицу, Большой Иремель и Большой Нургуш. Традиция совместных восхождений родилась в 2018 году после похода на вершину горы Эльбрус, который был приурочен к 100-летию финансовой системы Челябинской области.