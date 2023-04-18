Команда антикризисных управленцев объедет больницы Челябинской области

Пятерых специалистов отобрали на конкурсной основе из лучших

На Южном Урале запустили проект кадрового резерва и антикризисного управления для государственных медицинских учреждений. Из 50 претендентов отобраны пять лучших специалистов. Их кандидатуры одобрены первым вице-губернатором области Ириной Гехт, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Начало положено. Команда получилась яркая и креативная. Именно эта пятерка будет решать реальные задачи в больницах и поликлиниках города и области. Приезжать. Выявлять проблемы. Проводить чек-ап организации, реализовывать антикризисный план. В команде не просто талантливые врачи, но люди, которые понимают, что такое управление процессами и экономика предприятия»,

— говорит автор проекта «Великолепная пятерка» главный врач челябинской детской поликлиники № 8 имени Александра Невского Антон Рыжий.

В пятерку вошли пять врачей разного профиля с опытом успешных проектов в Челябинской области: Игорь Росляков, Иван Шамин, Ксения Засекина, Ринад Шахмарданов и Ольга Федорова.