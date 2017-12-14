/ Магнитогорскую колонию уличили в загрязнении окружающей среды

Опасные отходы производства в исправительном учреждении сбрасывались прямо на почву.

Исправительное учреждение ИК-18 ГУФСИН нарушила экологические нормы при обращении с отходами производства. Магнитогорская прокуратура выявила указанное нарушение. В промышленной части колонии пренебрегли правилами переработки отходов и «утилизировали» их в землю.



По результатам проверки прокурором в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей административного кодекса «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области заместителя начальника колонии назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.