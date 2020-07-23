Южноуральцы услышат колокольный звон в день Крещения Руси

Акция пройдёт по всей области.

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Колокольный звон прозвучит на Южном Урале в во вторник, 28 июля. Его жители Челябинской области услышат в рамках празднования дня Крещения Руси. На всероссийскую акцию, которая получила название «Слава Тебе, Боже!» и проходит уже 8 лет, не повлияет даже пандемия коронавируса, отметили представители региональной епархии.



«Праздничный звон — это благодарность Богу за то, что наши предки сердцем ощутили силу и истинность Евангелия Христова и вошли в семью цивилизованных народов. Это знак признательности великому князю Киевскому Владимиру за судьбоносный выбор, сделанный им, — выбор, предопределивший культурное своеобразие и славную историческую судьбу России на столетия вперед»,— рассказали «Первому областному» представители Челябинкой епархии.

Акция состоится во вторник, 28 июля, в 12 часов дня и затронет всю Челябинскую область. Напомним, крещение киевлян состоялось по инициативе князя Владимира. Точная дата события не указана, но историки относят её к 988 году. Именно из-за неопределённости в дате было принято решение праздновать Крещения Руси в день смерти князя Владимира — 28 июля.