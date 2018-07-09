/ Фонтан выше берез забил из водопровода в лесу под Чебаркулем

Новая достопримечательность оказалась кстати в жаркую погоду.

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Новое место для отдыха появилось в деревне Колоколенки Чебаркульского района. Там посреди леса забил фонтан. Местные жители выяснили, что под насаждениями проходит водопровод. Именно из-за аварии на нем в лесу возле Колоколенок можно не только гулять, но и купаться.

Струя бьет выше деревьев, и так уже три дня. Мы обращались в несколько инстанций, но говорят, что сейчас ремонт произвести не могут, пока не разыграли тендер. Радует, что вода питьевая. Ведь она стекает в озеро Большой Кисегач. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница.

Деревня Колоколенки входит в Непряхинское сельское поселение. Обслуживает все населенные пункты, по данным районной администрации, ООО «Жилищный сервис». Однако там о проблеме не слышали.

Никакого отношения к деревне Колоколенки мы не имеем и воду туда не поставляем. — прокомментировал сайту «Первый областной» директор компании Андрей Крылов.

Пока течь не устранили, жители Колоколенок радуются природному фонтану, ходят посмотреть на новую достопримечательность и даже бегают под струей воды — жаркая погода как раз этому способствует.