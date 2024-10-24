Колодец, в который провалилась школьница из Озерска, закрыли

Чтобы сделать его безопасным, понадобилось меньше суток

Глава Озерска Сергей Гергенрейдер выложил в личном телеграм-канале фото колодца, в который вчера провалилась девочка-школьница. Коммунальщикам понадобились всего сутки, чтобы закрыть колодец люком и уложить вокруг свежий асфальт.

Несчастный случай произошел накануне на улице Верхней. Девочка не смогла выбраться из колодца сама, но позвонила домой и сообщила об инциденте — близкие оказали ей помощь. О состоянии школьницы глава города не сообщает.

Между тем по указанию мэра в Озерске началась массовая проверка коммунальных колодцев.